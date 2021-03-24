Бузова заявила, что хочет подарить родителям внука

Бузова заявила, что хочет подарить родителям внука
Бузова хочет стать мамой. Фото: скриншот Instagram

Артистка хотела родить от экс-возлюбленного, но в итоге их отношения прервались.

Певица и телеведущая Ольга Бузова сегодня, 24 марта, поздравила свою маму с Днем рождения. Она поблагодарила ее за подаренную жизнь и отметила, что теперь хочет порадовать родителей внуком или внучкой. Новостями артистка поделилась в сториз в Instagram-аккаунте.

Бузова отметила, что родители много значат для нее и что они старались делать все, что только могли. Она поблагодарила их за воспитание и поддержку.

«Мама, спасибо за жизнь! Хочу теперь такого же карапузика подарить себе, вам с папой и миру»,

— поделилась планами Бузова.

Напоминаем, что Бузова недавно рассталась с блогером Давидом Манукяном. Она отмечала, что артист не планировал заводить с ней детей, так как считал себя к этому неготовым. Бузова призналась, что одна в этом паре хотела ребенка, а так рожать сложно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова раскрыла детали закулисья на съемках шоу «Маска».

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