Бузова раскрыла детали закулисья на съемках шоу «Маска»

Бузова раскрыла детали закулисья на съемках шоу &#171;Маска&#187;
Ольга Бузова пела в костюме розовой пантеры. Фото: Instagram скриншот

Телеведущая Ольга Бузова рассказала об условиях на съемках шоу «Маска». Она призналась, что порой было очень сложно.

В своем Instagram-аккаунте звезда поблагодарила телеканал НТВ и продюсеров «Маски» за возможность стать участницей такого невероятного шоу. По ее словам, ей было тяжело находиться в костюме, одна голова которого весила больше пяти килограммов.

Бузова также написала, что до последнего сохраняла свою тайну и не говорила об участии в проекте. Она добавила, что ей очень хотелось во время съемок показать поклонникам, как выглядит работа над «Маской», но телеведущая держала все в секрете.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Садальский раскритиковал россиян, верящих шоу «Маска».

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Бузова раскрыла детали закулисья на съемках шоу «Маска»
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