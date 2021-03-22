Бузова раскрыла детали закулисья на съемках шоу «Маска»

Телеведущая Ольга Бузова рассказала об условиях на съемках шоу «Маска». Она призналась, что порой было очень сложно.

В своем Instagram-аккаунте звезда поблагодарила телеканал НТВ и продюсеров «Маски» за возможность стать участницей такого невероятного шоу. По ее словам, ей было тяжело находиться в костюме, одна голова которого весила больше пяти килограммов.

Бузова также написала, что до последнего сохраняла свою тайну и не говорила об участии в проекте. Она добавила, что ей очень хотелось во время съемок показать поклонникам, как выглядит работа над «Маской», но телеведущая держала все в секрете.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Садальский раскритиковал россиян, верящих шоу «Маска».