Садальский раскритиковал россиян, верящих шоу «Маска»

На снимках действительно как будто два разных человека. Фото: скриншот Instagram

На снимках действительно как будто два разных человека. Фото: скриншот Instagram

Он заявил, что зрителей программы постоянно обманывают.

Актер Стас Садальский раскритиковал шоу «Маска», которое выходит на НТВ. Он уверен, что программа построена на лжи и те, кто ее смотрят, обманываются. Своим мнением артист поделился в Instagram-аккаунте.

Садальский заявил, что жюри на шоу развлекается и «прикладывает театральные бинокли ко лбу». Зрители, добавляет артист, есть, но это антураж.

Также Садальский уверен, что продюсер Иосиф Пригожин, который якобы оказался под маской Ананаса, на самом деле не участвовал в программе. Он показал, как по-разному выглядит фигура в костюме в разных эпизодах.

«Ну, ни как фигура человек не совпадает с габаритами Пригожина, уверяющего, это он был»,

— пишет Садальский.

Пригожин пока никак не комментировал обвинения. В своих соцсетях он уверяет, что на самом деле принял участие в «Маске».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин считает, что Manizha вряд ли победит на «Евровидении».