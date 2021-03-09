Пригожин считает, что Manizha вряд ли победит на «Евровидении»

Пригожин считает, что у певицы мало шансов на победу. Фото: скриншот Instagram

Пригожин считает, что у певицы мало шансов на победу. Фото: скриншот Instagram

При этом продюсер назвал выбор не самым плохим и отметил, что важно не повторяться.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость о том, что певица Manizha представит Россию на «Евровидении» в 2021 году. Специалист считает, что у артистки мало шансов победить. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

Пригожин заявил, что не имеет ничего против самой исполнительницы – ее он назвал «достойной девочкой». Он не уверен, что песня про русских женщин сможет «зацепить» слушателей и сомневается, что она появится в треклисте его друзей и знакомых.

«Это не самый худший вариант — в том смысле, что неожиданный. Хорошо, что мы не повторяемся»,

— сказал продюсер.

Тем не менее у Пригожина не было «изжоги» после просмотра номера. Напоминаем, что певицу Manizha выбрали в ходе национального отбора зрители Первого канала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Виктор Дробыш оценил шансы Манижи на Евровидении и заявил, что все будет зависеть от песни.