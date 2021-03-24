Гатчину сделали столицей Ленинградской области

В городе разместят органы государственной власти региона.

В Устав Ленинградской области внесли поправки, согласно которым у региона появилась столица – город Гатчина. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в пресс-службе правительства.

Известно, что поправки поддержали единогласно сразу в трех чтениях. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что теперь в Гатчине будут размещены органы государственной власти региона. Он поблагодарил депутатский корпус за поддержку инициативы. Политик выразил надежду, что в связи с этим город преобразится.

Напоминаем, что за роль столицы региона боролись сразу несколько городов, но Гатчина показалась идеальным вариантом благодаря транспортной доступности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленобласть получит более 16 тысяч доз вакцины от коронавируса. Их привезут в регион до 20 апреля.