Суд отпустил мужчину, который продавал постельное белье по 50 тысяч рублей

Суд отказал в аресте подозреваемого в обмане престарелой петербурженки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Как сообщалось ранее, полиция Приморского района задержала по подозрению в мошенничестве 30-летнего мужчину, торговца постельным бельем.
Мужчина подозревается в том, что обманным путем заставил 84-летнюю пенсионерку заплатить 50 тысяч рублей за комплект постельного белья, стоимость которого в магазинах составляет несколько тысяч рублей.
Следователь ходатайствовал перед судом Приморского района о заключении мужчины под стражу.
Потому как подозреваемый не имеет постоянного места жительства на территории петербургского региона и может скрыться от следствия.
Однако суд отказал в ходатайстве и определил меру ограничения для злоумышленника в виде «запрета на определенные действия».
Ранее Gazeta.SPb.ru подробнее сообщала о деянии торговца постельным бельем.