Суд отпустил мужчину, который продавал постельное белье по 50 тысяч рублей

Суд отказал в аресте подозреваемого в обмане престарелой петербурженки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщалось ранее, полиция Приморского района задержала по подозрению в мошенничестве 30-летнего мужчину, торговца постельным бельем.

Мужчина подозревается в том, что обманным путем заставил 84-летнюю пенсионерку заплатить 50 тысяч рублей за комплект постельного белья, стоимость которого в магазинах составляет несколько тысяч рублей.

Следователь ходатайствовал перед судом Приморского района о заключении мужчины под стражу.

Потому как подозреваемый не имеет постоянного места жительства на территории петербургского региона и может скрыться от следствия.

Однако суд отказал в ходатайстве и определил меру ограничения для злоумышленника в виде «запрета на определенные действия».

Ранее Gazeta.SPb.ru подробнее сообщала о деянии торговца постельным бельем.