В Петербурге задержали торговца, который уговорил пенсионерку купить постельное белье за 50 тысяч

В Петербурге 18 марта в полицию Приморского района обратилась 84-летняя пенсионерка, которая объяснила, что к ней домой пришел мужчина и убедил приобрести комплект постельного белья за 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Пресс-служба ГУ МВД.

Продавец оказался очень опытным и так разрекламировал товар, что пенсионерка заплатила 50 тысяч рублей за комплект постельного белья, цена которого в магазине несколько тысяч.

Полиция возбудила уголовное дело по статье мошенничество.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержали 30-летнего петербуржца.

Когда полиция осмотрела его автомобиль, то обнаружила большое количество комплектов постельного белья, которое по оперативным данным, злоумышленник по баснословной цене продавал пожилым людям.

В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленинградской области были задержаны двое мужчин 46-ти и 44-х лет, их подозревают в похищении человека и вымогательстве денег.