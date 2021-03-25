Заплатил и не служишь: партия «Новые люди» предлагает ввести компенсацию отказа от армии

Партия «Новые люди» планирует разработать и направить в Госдуму законопроект, который даст молодым людям законную возможность избежать службы в армии.

Об этом лидер партии Алексей Нечаев сообщил на пресс-конференции в рамках подведения итогов конкурса «Марафон идей» в Петербурге. По его словам, на конкурс поступил ряд заявок, касающихся службы в армии. Одна из инициатив совпала с тем, что предлагают «Новые люди».

Как отметил Алексей Нечаев, порядок при котором молодые люди либо идут служить в армию, либо пытаются незаконно откупиться от нее, давно устарел. Более правильным бы было дать выпускникам школ возможность избежать службы, заплатив, например, 300 тысяч рублей. Эти деньги могли бы пойти на обеспечение того человека, который захотел служить.

Еще одно предложение «Новых людей» — расширить перечень специальностей для альтернативной гражданской службы. Сейчас ее проходит небольшая часть призывников.

Если партия получит мандат Госдумы, инициативу оформят в виде законопроекта и предложат на федеральном уровне. Отметим, что на прошлых выборах, например, в Томске, «Новые люди» получили два мандата.

Итоги всероссийского конкурса «Марафон идей» были подведены в Санкт-Петербурге накануне. Всего по России поступило 15 327 заявок. Большинство участников масштабного проекта – это молодые люди и девушки в возрасте от 18 лет до 35 лет, 9247 человек. В тройке лидеров оказался Санкт-Петербург – 1064 заявки.

Напомним, в рамках конкурса любой желающий мог предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны. Победители получили финансирование на свои проекты.