Жители Кудрово просят найти новый маршрут для теплотрассы вместо березовой рощи парка «Оккервиль»

Жители Кудрово направили обращение губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, прокурору, главам профильных комитетом областного правительства и администраций двух МО с требованием сохранить деревья, которые намерены вырубить в березовой роще парка «Оккервиль». Власти планируют проложить там тепловые сети, чтобы подключить к отоплению строящуюся поликлинику.

Как отмечают жители Кудрово в своем обращении, которое есть в распоряжении Gazeta.SPb, 22 марта они обнаружили на входе в березовую рощу информационное табло, которое сообщило о строительстве участка теплового ввода в рамках подключения строящейся поликлиники к теплосетям.

При этом в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» администрация Заневского поселения сообщила, что обустройство на участке теплового ввода обсуждалось на всех уровнях, а этот вариант размещения посчитали оптимальным.

Сами жители отмечают, что местные власти не пытались идти с ними на диалог – по вопросу прокладки теплотрассы не проводили ни общественных обсуждений, ни публичных слушаний.

Активисты подчеркивают: они не имеют ничего против введения в эксплуатацию поликлиники, но считают, что провести теплотрассу можно по другому маршруту.

«Парк “Оккервиль” является единственным зеленым оазисом на территории города Кудрово, население которого растет стремительно. Участок трассировки проходит по березовой роще, через реку, через территорию парка. Значит, на месте вырубленных деревьев нельзя посадить что-либо. В случае аварий и прорывов будет нанесен еще больший урон парку, так как нет подъезда к теплотрассе, любые работы будут захватывать еще больший участок», — подчеркнули жители в сообщении для Gazeta.SPb.

Инициативная группа местных жителей просит власти обнародовать генеральный план застройки Кудрово и привлечь к общественным обсуждениям экспертов и юристов, которых они готовы пригласить на народные средства. По мнению жителей, эксперты смогут пересмотреть и план по прокладки теплотрассы, которая не будет затрагивать парк «Оккервиль».

Областное правительство уже свою позицию выразило. Чиновники, комментируя возмущения жителей, отмечали, что строительство теплотрассы в обход значительно увеличит стоимость работ. В администрации Заневского городского поселения также подчеркнули: вырубать всю березовую рощу в парке не собираются. Под вырубку пойдут 30 кустарников и крупномеров, вместо которых высадить планируют новые.