Бывшая сотрудница Госстройнадзора задержана в рамках дела о взятке

Правоохранительные органы Петербурга задержали бывшую сотрудницу городского Госстройнадзора в рамках дела о получении взятки и посредничестве во взятке.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, задержана бывшая коллега начальника отдела надзора за специальными видами работ Госстройнадзора Виталия Пономарева. Последний с осени 2020 года арестован по делу о взятке.

Накануне Следственный комитет и экономическая полиция провели серию обысков в рамках расследования дела.

По версии следствия, летом 2018 года Пономарев и задержанная специалист сектора санэпиднадзора получили взятку в размере 300 тысяч рублей. Посредником выступил гендиректор строительной компании. Пономарев и его коллега в свою очередь подписали акт итоговой проверки, закрыв глаза на фактические нарушения.

Пономарев сейчас арестован по делу о взятке в 8 млн рублей за подписание акта проверки здания в Невском районе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подделка печати в МО «Смольнинское» обернулась уголовным делом.