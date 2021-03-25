Подделка печати в МО «Смольнинское» обернулась уголовным делом

Подделка печати в МО &#171;Смольнинское&#187; обернулась уголовным делом
Как предполагают следователи, печать была изготовлена для заверки решения и иметь возможность работать. Фото: pixabay

В Петербурге правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье о подделке документов, штампов и печатей. Фигурантами дела могут стать оппозиционные депутаты МО «Смольнинское».

В 2019 году в ходе выборов депутатов у партии «Единая Россия» осталось два мандата из 20 мест. Десять мест получили самовыдвиженцы, семь оказались у «яблочников», еще один получили коммунисты. Новый состав депутатов пытался выбрать главу муниципалитета, но ничего не вышло. Должность осталась за действующим главой Григорием Ранковым. После депутаты лишили Ранкова зарплаты, в ответ он перестал созывать муниципальный совет. Тогда депутаты решили избираться сами.

Исполняющей обязанности главы муниципалитета выбрали Елену Мишкинис. Решение попало к нотариусу, чтобы внести изменения в ЕГРЮЛ. Тогда же, как предполагают следователи, была изготовлена печать для заверки решения и иметь возможность работать, передает «Фонтанка».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли кражу промышленного оборудования с завода на 3,5 млн рублей.

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Подделка печати в МО «Смольнинское» обернулась уголовным делом
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