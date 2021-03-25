В Петербурге раскрыли кражу промышленного оборудования с завода на 3,5 млн рублей

Полицейские Северной столицы раскрыли крупную кражу, совершенную на территории промышленного предприятия еще 12 марта.

С заявлением о пропаже имущества в правоохранительные органы обратилась 40-летняя женщина. По её словам, в период с 11 по 12 марта неизвестный повредил навесной замок на помещении цеха возле дома №31 по Автовской улице в Кировском районе города и похитил два расточно-расплавочных комплекса для сверления.

Действия преступника нанесли ущерб в размере 3 601 691 рубля. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Недавно сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего безработного жителя Москвы, у которого изъяли похищенное оборудование. Предполагаемый злоумышленник задержан на основании ст. 92 УПК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое кавказцев ограбили пьяного пассажира и высадили его в Ленсоветовском.