Трое кавказцев ограбили пьяного пассажира, а после высадили в Ленсоветовском

Мужчины оставили пассажира без денег и средств связи. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Мужчины оставили пассажира без денег и средств связи. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали троих жителей северо-кавказского региона, отобравших деньги и телефон у нетрезвого пассажира.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 21 марта. 25 числа в отдел полиции обратился 28-летний житель Пушкина. Он рассказа, что, будучи в пьяном состоянии, сел в качестве пассажира в авто марки LADA Priora, где находились еще трое мужчин.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, на участке местности Ленсоветовской дороги и Московского шоссе один из пассажиров, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрал у заявителя 2 тыс. рублей и мобильный телефон. После мужчину высадили.

В четверг в поселке Ленсоветовский у дома 231 по Московскому шоссе полицейские остановили указанный автомобиль с тремя мужчинами. У одного из них обнаружен и изъят пневматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что соседа мигранта-повара задержали за кражу сумки с 1,5 миллионами в Петербурге.