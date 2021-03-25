Соседа мигранта-повара задержали за кражу сумки с 1,5 миллионами в Петербурге

Мигрант лишился сумки с полутора миллионами рублей в Петербурге. В краже заподозрили его соседа по коммуналке.

Преступный инцидент произошел в ночь на 23 марта в квартире дома 19 по 7-й Красноармейской улице . В отдел полиции обратился 22-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, работающий поваром. Он рассказал, что в период с 7:00 до 9:30 неизвестный совершил кражу сумки из комнаты коммунальной квартиры .

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в сумке заявитель хранил 1,5 миллиона рублей, документы и банковскую карту.

На следующий день полицейские задержали подозреваемого. У дома 58 по улице Садовой поймали 20-летнего земляка потерпевшего, живущего в той же квартире.

Похищенное изъято. По факту кражи возбудили уголовное дело.

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