В Киришах домушник украл 4,5 млн наличных из квартиры бизнесмена

В Киришах домушник украл 4,5 млн наличных из квартиры бизнесмена
На данный момент домушника разыскивает полиция. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Ленинградской области полиция организовала розыск злоумышленника, который похитил несколько миллионов рублей из квартиры индивидуального предпринимателя.

По информации областного управления МВД, накануне вечером в полицию позвонил 43-летний бизнесмен, занимающийся грузоперевозками. Он сообщил, что к нему в квартиру на улице Восточной пробрался вор и украл крупную сумму денег.

Прибывшие на место полицейские подтвердили информацию и выяснили, что домушник попал в однокомнатную квартиру, повредив стеклопакет окна. Он унес с собой 4,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный водитель сидел в иномарке с пистолетом на парковке под Петербургом.

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