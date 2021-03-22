Пьяный водитель сидел в иномарке с пистолетом на парковке под Петербургом

В Ленинградской области полицейские задержали автомобилиста по подозрению в незаконном хранении оружия.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, ночью 20 марта патрульный наряд полиции заметил автомобиль «Фольксваген Пассат» с зарубежными номерами на парковке торгового центра в деревне Порошкино, рядом с КАД. Автомобиль стоял с включенной «аварийкой».

Стражи порядка решили проверить автомобиль и выяснили, что за рулем сидит пьяный 32-летний мужчина. В салоне его авто нашли похожий на пистолет предмет.

Правоохранительные органы Всеволожского района открыли уголовное дело по факту незаконного хранения оружия. Автомобилиста задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП с грузовиками перекрыло движение по трассе «Сортавала».