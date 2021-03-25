Полиция Петербурга задержала 112 разыскиваемых преступников

Полиция Петербурга задержала 112 разыскиваемых преступников
Были задержаны лица, разыскиваемые правоохранителями, в том числе зарубежных стран. Фото: pixabay

В Петербурге оперативники городского главка МВД провели межгосударственное профилактическое мероприятие «Розыск», в ходе которого задержали 112 человек.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, были задержаны лица, разыскиваемые правоохранителями, в том числе зарубежных стран. Так, полицией был задержан 25-летний мужчина из сопредельного государства, разыскиваемый на родине за жестокие разборки с коммерсантом.

Кроме того, межгосударственное взаимодействие помогло поймать 20 обвиняемых, разыскиваемых полицией Петербурга и скрывающихся за рубежом.

Также полиция установила личности 16 погибших, которых ранее не могли опознать. Стало известно, что случилось с 55 людьми, пропавшими без вести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывшая сотрудница Госстройнадзора задержана в рамках дела о взятке.

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