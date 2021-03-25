Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве наркодилера в Сосновом Бору

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве наркодилера в Сосновом Бору
Мужчина рассказал подробности инцидента. Фото: Pixabay

Жителя Пскова обвиняют в преступлении пятилетней давности.

В Псковской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве, совершенного в 2015 году на территории Ленинградской области. Об этом пишет Piter.TV, ссылаясь на собственные источники.

В феврале 2016 года в реке Коваш нашли труп неизвестного мужчины. Позже выяснилось, что он на протяжении нескольких месяцев значился без вести пропавшим. Эксперты установили, что мужчина вследствие перелома костей свода основания черепа и лицевого скелета, а также переломов 6-11 ребер с левой стороны в задних отделах.

Сотрудники правоохранительных органов в марте 2021 года задержали мужчину, который может быть причастен к преступлению. Он рассказал, что убитый был наркодилером. На убийство обвиняемый решился ради денег: при себе у торговца запрещенными веществами могла быть крупная сумма денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Петербурга задержала 112 разыскиваемых преступников.

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