Скелет ребенка, найденный в петербургском парке, могли расчленить животные

Труп нашли примерно в пятистах метрах от дома №14 по улице Маршала Захарова. Скриншот: Google Карты

Труп нашли примерно в пятистах метрах от дома №14 по улице Маршала Захарова. Скриншот: Google Карты

Петербургские правоохранители считают, что к «расчленению» ребенка в Южно-Приморском парке могут быть причастны животные. Судмедэксперты уже установили, что труп малыша был объеден живностью.

Останки малыша были найдены на территории Южно-Приморского парка 23 марта. Было установлено, что погибшему ребенку около трех лет. При этом у скелета не хватало несколько частей тела.

Можно было бы предположить, что причиной смерти ребенка стало убийство и расчленение, поскольку Петербург уже давно славится подобными случаями, однако правоохранители все же считают, что тело расчленили животные.

Как сообщает «Мойка78», судмедэксперты выяснили, что останки ребенка были обглоданы животными, которые и могли растащить части тела по парку.

Напомним, что скелет был найден подростками в полукилометре от дома №14 по улице Маршала Захарова. Там же находился непонятного происхождения шалаш из соломы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Причину смерти ребенка покажет экспертиза.

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