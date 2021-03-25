Очевидцы засняли жесткое задержание водителя «Камри» в Петербурге

Очевидцы засняли жесткое задержание водителя &#171;Камри&#187; в Петербурге
Задержание автомобилиста в центре Петербурга. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербуржцы опубликовали в соцсетях видео задержания водителя иномарки в Адмиралтейском районе города.

Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Инспекторы ГИБДД силой вытаскивали автомобилиста из салона «Тойоты Камри». Они вдвоем достали его из машины, повалили лицом на асфальт и надели ему наручники.

Это случилось в половину четвертого на углу Садовой и Инженерной улиц, уточняет автор ролика.

«У водителя «Тойоты Камри» что-то пошло не так», — гласит подпись к публикации.

Пользователи в комментариях в шутку предположили, что автомобилист насмотрелся роликов в интернете о том, как правильно разговаривать с инспекторами, и начал орать про причину остановки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «ГАЗель» вылетела на обочину после жесткого ДТП на Софийской.

гибдд задержание новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Байден планирует избираться на второй президентский срок
Очевидцы засняли жесткое задержание водителя «Камри» в Петербурге
В Петербурге на аппаратах ИВЛ остаются менее 199 пациентов с коронавирусом
Бывшие работники «Севкабеля» просят спасти оставшихся на заводе котов
Эксперты назвали альтернативы южным оздоровительным курортам
Против отрицавшего Холокост профессора завели уголовное дело
Байден заявил, что поставил новую цель по вакцинации в США от коронавируса
В Башкирии мужчина облил пожилую супругу бензином и поджег