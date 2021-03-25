Очевидцы засняли жесткое задержание водителя «Камри» в Петербурге

Петербуржцы опубликовали в соцсетях видео задержания водителя иномарки в Адмиралтейском районе города.

Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Инспекторы ГИБДД силой вытаскивали автомобилиста из салона «Тойоты Камри». Они вдвоем достали его из машины, повалили лицом на асфальт и надели ему наручники.

Это случилось в половину четвертого на углу Садовой и Инженерной улиц, уточняет автор ролика.

«У водителя «Тойоты Камри» что-то пошло не так», — гласит подпись к публикации.

Пользователи в комментариях в шутку предположили, что автомобилист насмотрелся роликов в интернете о том, как правильно разговаривать с инспекторами, и начал орать про причину остановки.

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