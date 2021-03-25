«ГАЗель» вылетела на обочину после жесткого ДТП на Софийской

&#171;ГАЗель&#187; вылетела на обочину после жесткого ДТП на Софийской
Место ДТП. Фото: скриншот "Автолюбители Колпино"

На Софийской улице в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. Большая часть дороги оказалась заблокирована.

Авария случилась сегодня, 25 марта, на участке в сторону города. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Автолюбители Колпино» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и «ГАЗель». На кадрах видно, что в результате столкновения машины отбросило по разным сторонам дороги. У легковушки заметно пострадал капот, у второго участника заметны вмятины на задней части.

«Свободен только средний ряд», — написал автор записи.

Другие подробности выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня утром в Шушарах произошло серьезное ДТП, из-за которого петербуржцам придется постоять во внушительной пробке на Кольцевой автодороге (КАД).

дтп новости СПб софийская улица


 

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