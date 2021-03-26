Два каршеринга попали в ДТП у Володарского моста

На проспекте Обуховской Обороны в Петербурге произошло ДТП с участием двух автомобилей. Дорогу не смогли поделить машины службы каршеринга.

Авария случилась сегодня, 26 марта, у Володарского моста. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«2 каршеринга устроили ДТП», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства отделались небольшими вмятинами и царапинами. Водители вышли из арендованных авто. Причины случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каршеринг протаранил ограждение после ДТП с такси на Пискаревском.