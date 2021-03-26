Жители Петербурга выступают против намыва новых территорий на Васильевском острове

Жители Петербурга выступают против намыва новых территорий на Васильевском острове
Намывные территории активно расширяются и застраиваются, но вот инфраструктура за ними не успевает. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Петербуржцы в социальных сетях активно обсуждают новые планы по засыпке Финского залива и развитие новых намывных территорий. Большинство считают неправильным очередное строительство на этом участке.

В группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в социальной сети «ВКонтакте» разместили опрос, в котором предлагалось высказать свою позицию относительно очередного намыва на острове. В результате 89% (почти 3 тысяч человек) оказались против этой инициативы. Еще 6% (около 200 человек) поддержали эту идею, а 5% заявили, что им все равно, передает Peterburg2.

«Нельзя трогать залив намывами, ведь это скажется на природе, а может быть и на климате», — сетуют пользователи. Комментаторы также отмечают, что строительства недвижимости недостаточно — придется развивать и транспортную, и социальную инфраструктуру. Это большие и, по мнению горожан, неоправданные затраты для петербургского бюджета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители намывных территорий предлагают установить на площади Европы ветрогенератор.

васильевский остров намывные территории новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Белоруссия заменила «Я научу тебя» на новую композицию для ...
Петербурженку, убившую знакомого за попытку изнасилования, отпустили в зале суда
МегаФон обеспечит Ненецкий автономный округ качественной связью
В Петербурге приступят к реставрации Троицкого собора
Близкого родственника депутата Ленобласти Гайсина хотят обанкротить
Жители Петербурга выступают против намыва новых территорий на Васильевском ...
Катя Лель предупреждает о скором пришествии инопланетян на Землю
«Ляжем под ковш»: жители центра Петербурга готовятся к ответу после отказа ...