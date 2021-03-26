Жители Петербурга выступают против намыва новых территорий на Васильевском острове

Намывные территории активно расширяются и застраиваются, но вот инфраструктура за ними не успевает. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Намывные территории активно расширяются и застраиваются, но вот инфраструктура за ними не успевает. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Петербуржцы в социальных сетях активно обсуждают новые планы по засыпке Финского залива и развитие новых намывных территорий. Большинство считают неправильным очередное строительство на этом участке.

В группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в социальной сети «ВКонтакте» разместили опрос, в котором предлагалось высказать свою позицию относительно очередного намыва на острове. В результате 89% (почти 3 тысяч человек) оказались против этой инициативы. Еще 6% (около 200 человек) поддержали эту идею, а 5% заявили, что им все равно, передает Peterburg2.

«Нельзя трогать залив намывами, ведь это скажется на природе, а может быть и на климате», — сетуют пользователи. Комментаторы также отмечают, что строительства недвижимости недостаточно — придется развивать и транспортную, и социальную инфраструктуру. Это большие и, по мнению горожан, неоправданные затраты для петербургского бюджета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители намывных территорий предлагают установить на площади Европы ветрогенератор.