Полиция в Петербурге прикрыла семейный наркобизнес

В Петербурге задержали семейную пару, которая занималась распространением наркотиков путем закладок по всему городу. Заказы принимались через даркнет.

Закладчиком у них работал 35-летний мужчина, у него изъяли еще около полуграмма наркотика. Во время обыска сотрудники полиции обнаружили еще несколько свертков, а также оборудование для работы магазина, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по 228-й статье. Организатора арестовали, остальных отпустили под подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга полицейские пресекли незаконный сбыт наркотиков. Запрещенные вещества продавали через интернет-магазин.