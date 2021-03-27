В Вологде снег со льдом упал на коляску с ребенком. Возбуждено уголовное дело

В Вологде на коляску с ребенком упал снег. В итоге 8-месячная девочка получила травму.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-служба областного управления Следственного комитета. Все произошло в пятницу, 26 марта, на улице Козленской. Снег со льдом упал на коляску с ребенком, перевернув ее. Ребенка срочно увезли в больницу. Девочка получила травму головы.

В обстоятельствах случившегося разбираются следователя.

Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом б части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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