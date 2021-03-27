В столице полицейский насмерть сбил пешехода

В Москве полицейский за рулем служебной машины сбил пешехода, который впоследствии умер от травм. Об этом сообщает РБК.

Трагедия произошла возле торгово-развлекательного центра на Кутузовском проспекте в Москве

В столичном управлении Министерстве внутренних дел уточнили, что мужчина нарушил правило дорожного движения и переходил улицу в неположенном месте.

Сбитый пешеход умер от полученных травм.

Представитель Главного комитета сообщает, что водитель автомобиля принял все возможные меры для экстренной остановки автомобиля, но наезда избежать так и не смог.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по Лодейнопольскому районе Ленобласти признали виновным в получении взятки. Его отправили за решетку на семь лет и шесть месяцев.