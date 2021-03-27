Москвичка обратилась с обморожением, но ее перевели в психушку

Студентка пришла в себя только ночью и добралась до дома на попутке. Фото: pixabay

Студентка пришла в себя только ночью и добралась до дома на попутке. Фото: pixabay

В Москве 20-летняя студентка, которая в результате переохлаждения обморозила конечности, оказалась в психиатрической больнице вопреки запрету родителей. Об этом сообщает телеграмм-канал «Mash».

Незадолго до того, как студентка оказалась в больнице для душевнобольных, с ней случилась печальная история. Когда она возвращалась из университета, то на улице упала в обморок. Очнувшись только ночью кое-как добралась домой.

Впоследствии стало известно, что девушка серьезно обморозила ноги и руки. Её положили в городскую клиническую больницу.

А когда пациентка захотела покинуть стены учреждения, то ее не отпустили. Далее перевод в реанимацию, а уже потом направление в психбольницу.

Врачи поставили диагноз — психосоматический инцидент. Напуганная мать девушки забила тревогу. По ее словам, к дочери женщину не пускают, а на вопросы о переводе в психбольницу показывают постановление суда.

Мать уверена, что в случившемся виноваты медики. Также же женщина хочет забрать дочь домой у психиатров.

Потому что по словам потерпевшей, девочке тяжело в больнице. По одной из версий, причиной последствий стала врачебная ошибка.

Мать девушки заявляет, что могла быть передозировка лекарственного средства.

Она собирается обжаловать решение суда и вернуть дочь домой.

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