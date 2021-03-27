Павлы смогут бесплатно посещать Гатчинский дворец

Текущий год в музее-заповеднике объявили годом Павла I.

В государственном музее-заповеднике «Гатчина» объявили год Павла I. Этому будут приурочены различные мероприятия и акции. Так, мужчин по имени Павел в Гатчинский дворец будут пускать бесплатном. А Павлы, женатые на Мариях, смогут рассчитывать на бесплатную фотосессию во дворце.

Известно, что в музее уже выставлен мундир офицера Преображенского полка, который был на императоре накануне его убийства вечером 11 марта 1801 года. Также во дворце появился «Ящик для доносов», в который можно написать обращение. Во времена Павла I такие существовали и довольно часто люди писали о затянутом судебном процессе или о трагедиях в личной жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гатчину сделали столицей Ленинградской области. В городе разместят органы государственной власти региона.