«С целью сохранения внешнего вида ковров»: петербурженку с коляской отказались впустить в БЦ «Сенатор», полиция нарушений не нашла

Читательницу издания Gazeta.SPb с коляской отказались пустить в бизнес-центр «Сенатор» на набережной Обводного канала. В ответ на просьбу провести проверку из полиции поступил несколько странный ответ. Нарушений правоохранители не нашли и объяснили, что посетителей с колясками в БЦ не пускают «в виду ковров, лежащих на полу» с «целью сохранения их внешнего вида».

Как рассказала петербурженка, в БЦ «Сенатор» на набережной она попыталась зайти 1 марта. С порога охранник бизнес-центра заявил, что проходить с колясками нельзя – оставлять их нужно при входе в БЦ. Не дали читательнице пройти и к диванам, расположенным на первом этапе здания.

Ситуация петербурженку несколько озадачила. Во-первых, оставлять коляски предлагали на улице, где организована стоянка для самокатов. Это означает, что для таких случаев у родителей должен быть припасен замок-тросс. Во-вторых, ребенка по БЦ нужно было бы переносить на руках. Что делать многодетным, которым потребовалось бы зайти в бизнес-центр, — вопрос. Кроме того, в коляске может оказаться и ребенок-инвалид постарше, и переносить его по бизнес-центру, — задача не из легких.

Читательница решила обратиться за разъяснением в прокуратуру, которая переадресовала жалобу в районный отдел полиции. К концу марта она получила ответ – никаких нарушений правоохранители не обнаружили. Формулировки в ответе ведомства оказались примечательными.

«В ходе проведенной проверки непосредственного отказа в посещении бизнес-центра не было, так как согласно внутреннего регламента бизнес-центра в виду ковров лежащих на полу первого этажа посетителям предлагают оставлять коляски, самокаты при входе в бизнес-центр с целью сохранения внешнего вида ковров».

Gazeta.SPb обратилась за разъяснением к Уполномоченному по правам ребенка в Петербурга.

Отметим, что сетью БЦ «Сенатор» владеет холдинг «Империя» Андрея Фоменко. В эту сеть входит более 40 БЦ.

Ранее детский омбудсмен Анна Митянина отреагировала на задержание 11-летней девочки на незаконном митинге в Петербурге. Она отмечала, что проверку предстоит провести компетентным органам.