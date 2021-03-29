Дрозденко привился от коронавируса

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко привился от коронавируса.

Об этом он рассказал во время своей поездки в Подпорожский район, сообщает Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора».

Какую именно российскую вакцину выбрал глава 47-го региона не уточняется.

Ранее прививку от коронавируса сделал губернатор Петербурга Александр Беглов. По словам градоначальника, он уже получил оба компонента препарата, и каждый из этапов вакцинации прошел безболезненно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Северной столицы Александр Беглов в понедельник, 22 марта, привился вторым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции.