Беглов сделал вторую прививку от коронавируса и предупредил о возросшем риске заражения COVID-19 в Петербурге

Беглов сделал вторую прививку от коронавируса и предупредил о возросшем риске заражения COVID-19 в Петербурге
Первую прививку "Спутника V" губернатор сделал в первый день весны. Фото: ВКонтакте/ Александр Беглов

Губернатор Северной столицы Александр Беглов в понедельник, 22 марта, привился вторым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции.

Об этом градоначальник рассказал сегодня же, в ходе традиционного еженедельного радиообращения. «Чувствую себя хорошо, как и после первой инъекции», — поделился Беглов подробностями прохождения процедуры. Он также предостерег петербуржцев от излишнего спокойствия с приходом весны, поскольку угроза коронавируса все еще крайне актуальна для горожан, а весной риски подхватить инфекцию возрастают в разы.

Напомним, что первый этап вакцинации глава Санкт-Петербурга прошел 1 марта. Губернатор посоветовал следовать его примеру и не отказываться от прививки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в чем разница между антителами, полученными с помощью прививки или сформировавшимися естественным образом после перенесённой болезни.

Александр Беглов вакцинация от коронавируса новости СПб


 

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