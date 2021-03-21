Эксперты объяснили разницу между антителами после вакцины и перенесенного коронавируса

Они убеждены, что лучше сделать прививку, чем ждать заражения.

Эксперты рассказали россиянам, какова разница между антителами, которые появляются после вакцинации и перенесенного коронавируса. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на собственные источники.

Врачи считают, что лучше сделать прививку, чем ждать заражения и надеяться на появление антител. Они отмечают, что довольно часто эксперты выявляют новые штаммы коронавируса, которым не страшны антитела, появившиеся после заражения ранним штаммов.

При этом препараты способны нейтрализовать многие известные штаммы. Они также уверяют, что в сыворотке привитых вирус нейтрализуется эффективнее, чем у тех, кто раньше перенес коронавирус. Все специалисты сходятся во мнении, что нужно делать прививку – это безопаснее и эффективнее, чем переболеть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Познер рассказал о самочувствии после прививки «Спутником V».