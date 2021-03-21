Познер рассказал о самочувствии после прививки «Спутником V»

Телеведущий признался, что не заметил никаких негативных последствий.

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что сделал прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что чувствует себя после вакцинации нормально. У Познера возникло ощущение, что ничего и не было: он не заметил негативных последний ни после первой дозы, ни после второй. Журналист призывает россиян последовать его примеру и «не делать глупость», отрицая пользу вакцинации.

«Конечно, вакцинироваться надо, так же, как от многих других заболеваний, например, вакцинируют детей. Это правильно»,

— добавил Познер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава МИД Венгрии заявил о нападках из-за выбора в пользу «Спутника V». Он также указал, что проводимая ЕС централизованная процедура закупки вакцин обернулась неудачей, поскольку поставки происходят куда медленнее, чем было обещано.