Глава МИД Венгрии заявил о нападках из-за выбора в пользу «Спутника V»

Глава МИД Венгрии заявил о нападках из-за выбора в пользу &#171;Спутника V&#187;
Венгрия подверглась нападкам из-за российской вакцины. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Власти Венгрии подверглись нападкам решения одобрить вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По словам министра, которые приводит RT, делегация экспертов от национального регулятора Венгрии посетили места производства «Спутника V». Сийярто отметил, что специалисты также изучили документацию о препарате и решили одобрить «Спутник» после тщательной проверки.

Министр заявил, что Венгрия подверглась нападкам по причине того, что власти при выборе вакцины «решили обратить свой взор на восток, вместо того, чтобы смотреть только на запад».

Он также указал, что проводимая ЕС централизованная процедура закупки вакцин обернулась неудачей, поскольку поставки происходят куда медленнее, чем было обещано.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России ученые опровергли мифы о последствиях вакцинации от COVID-19.

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