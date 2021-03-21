В России ученые опровергли мифы о последствиях вакцинации от COVID-19

В России ученые опровергли мифы о последствиях вакцинации от COVID-19
Ученые развеяли мифы о последствиях вакцинации. Фото: pixabay

Российские ученые развеяли популярные заблуждения о последствиях вакцинации против коронавирусной инфекции.

Молекулярный биолог Максим Скулачев заявил в беседе с RT, что в существующих официально зарегистрированных вакцинах есть маленький фрагмент вируса — один ген, но самой инфекции это дать не может.

Скулачев также назвал «полной ересью» распространенное мнение о том, что после прививки может возникнуть риск бесплодия.

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, ключевыми параметрами вакцины является эффективность и безопасность. При регистрации производитель строго следует международному протоколу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург заявил об отсутствии антител у 20% переболевших коронавирусом.

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