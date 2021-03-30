В России предупредили о резком росте цен на молоко

Подорожание молочной продукции ожидается не только из-за экологического сбора, но и в связи с запуском цифровой маркировки. Фото: pixabay

Подорожание молочной продукции ожидается не только из-за экологического сбора, но и в связи с запуском цифровой маркировки. Фото: pixabay

Цены на молоко в России могут вырасти на 15% из-за нового экологического сбора. Со следующего года в стране для производителей вводится требование по утилизации всей упаковки.

Как сообщают «Известия», если сроки по вводу нового сбора останутся прежними (начало 2022 года), то произойдет рост себестоимости. Подорожание молочной продукции ожидается не только из-за экологического сбора, но и в связи с запуском цифровой маркировки. Об этом заявила замглавы комитета московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в агропромышленности Марина Петрова.

Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть решение. Экосбор по действующей ставке составит около 1,4% от себестоимости литра молока и 3,5% — при повышенной с 2022 года. Сейчас за утилизацию платят граждане.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минэнерго объяснили подорожание бензина при падении цены на нефть.