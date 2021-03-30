В Минэнерго объяснили подорожание бензина при падении цены на нефть

Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин назвал причину роста стоимости бензина, в то время как цена на нефть упала.

Чиновник объяснил в беседе с «Комсомольской правдой», что на стоимость бензина в стране влияют три фактора. Во-первых, бензин в России продается в рублях. Обычно подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Однако в середине марта, когда выросли цены на нефть, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть продавалась более чем за 5000 рублей за бочку, хотя обычно она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку.

Во-вторых, темпы роста цены на бензин в 2% почти не отличаются от уровня инфляции. Для того, чтобы стоимость бензина не колебалась также, как и цена на нефть, власти ввели специальный демпферный механизм, который позволяет удерживать цену бензина в рамках инфляции и обеспечивает предсказуемость рынка.

Третьим фактором является нежелание бизнеса идти на снижение розничных цен. «Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», — заключил Сорокин.

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