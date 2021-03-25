Песков оценил ситуацию с курсом рубля

Песков заявил, что у него пока нет сведений о сроках введения антироссийских санкций. Фото: сайт Кремля

Песков заявил, что у него пока нет сведений о сроках введения антироссийских санкций. Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на высказанное предположение, что курс российской валюты «лихорадит».

Журналисты задали вопрос спикеру Кремля, есть ли у правительства сведения о том, когда Соединенные Штаты введут новые санкции, и каков будет их размах, поскольку рубль сейчас «лихорадит».

Песков заявил, что у него пока нет сведений о сроках введения антироссийских санкций, и отреагировал на слово «лихорадит». По его словам, ничего такого в стране нет.

«Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит», — сказал пресс-секретарь.

В четверг, 25 марта, курс евро к рублю опустился на семь копеек — до 89,97 рубля, курс доллара снизился на две копейки — до 76,17. Днем ранее курс евро впервые за месяц поднялся выше 91 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центробанк решил изменить дизайн купюр: на них появятся новые города.