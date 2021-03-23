Центробанк решил изменить дизайн купюр: на них появятся новые города

Центробанк решил изменить дизайн купюр: на них появятся новые города
Деньги обновят в 2022 году. Фото: pixabay

Все бумажные деньги будут выглядеть по-другому в ближайшее время.

В Центробанке заявили о изменении дизайна купюр уже в 2022 году. Перемены придут в жизнь россиян постепенно, большую часть денег старого образца удастся вывести из обращения только к 2035 году. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

На 50-рублевой купюре вместо Архангельска разместят изображение Пятигорска, а на тысяче рублей появится Нижний Новгород вместе Ярославля. Такое решение приняли, чтобы охватить мегаполисы Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.

Дизайн будут обновлять постепенно, купюры образца 1997 года выведут из обращения только к 2035 году. Напоминаем, что в последний раз купюры обновляли в 2017 году, когда появились банкноты по 200 рублей и две тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рестораторы Петербурга сообщили о росте цен в меню перед стартом турсезона.

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