Полиция разыскивает мужчину с пистолетом, ограбившего отделение микрозаймов в Колпино

Полиция разыскивает мужчину с пистолетом, ограбившего отделение микрозаймов в Колпино
Злоумышленника разыскивают. Фото: pixabay

В Колпинском районе правоохранители возбудили уголовное дело по статье о разбое после нападения на офис организации «Микрозайм росденьги».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось вечером 39 марта на бульваре Трудящихся, 18/4. Полицию вызвала начальница офиса продаж организации.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что в восемь часов вечера в помещение вошел неизвестный, лицо которого было скрыто под черной медицинской маской. Он достал пистолет и начал угрожать заявительнице, заставив ее отдать конверт с деньгами. Внутри было почти 3000 рублей. Затем он скрылся.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Злоумышленника разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уроженцы Северной Осетии с пистолетом силой усадили петербурженку в машину и ограбили.

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