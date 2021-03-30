Количество преступлений иностранцами в России в 2021 году выросло на 1,9%

Около 2300 преступлений было совершено в отношении иностранных граждан. Фото: pixabay

Около 2300 преступлений было совершено в отношении иностранных граждан. Фото: pixabay

Если сравнивать данные с прошлым годом, то на территории Российской Федерации за первые месяцы 2021 года количество преступлений совершенных гражданами других стран выросло на 1,9%. Об этом сообщает EVO-RUS.COM.

Согласно информаци из сборника Генпрокуратуры, в течение периода с января по февраль этого года иностранные граждане совершили в России 6,2 тыс. преступлений.

Ведомство сообщает, примерно в 4800 преступлениях фигурируют граждане Содружества Независимых Государств. В прошлом году показатель был больше на 12,6%.

Помимо этого, примерно 2300 преступлений было совершено в отношении иностранных граждан. Больше всего преступлений граждане других стран совершили в Москве и Московской области и в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителю Петербурга придется ответить за преступление девятилетней давности. Его обвиняют в пособничестве в приобретении наркотиков.