Петербургских водителей ждут новые ограничения на дорогах с 1 апреля

Государственная административно-техническая инспекция предупредила петербуржцев о планируемых ограничениях дорожного движения. Их введут с 1 по 3 апреля.

Так, с 1 по 8 апреля будет закрыт проезд по Доковому мосту в Кронштадте. Также будет затруднено движение по Макаровской улице у моста. В эти дни будет проводиться ремонт участка паропровода.

С 1 по 5 апреля работы по реконструкции теплосети закроют движение по Искровскому проспекту от улицы Тельмана до улицы Крыленко.

С 1 апреля по 31 августа на участке набережной реки Мойки от Круглого переулка до Мошкова переулка будут размещать пешеходную галерею, из-за чего ограничат движение.

С 2 по 17 апреля производство работ по прокладке инженерных сетей ограничит движение по Крестовскому проспекту от Спортивной улицы до Белосельского переулка.

С 3 апреля по 1 июля водители не смогут проехать по одной стороне Студенческой улицы от Ланского шоссе до Сердобольской улицы. Там продолжат работы по прокладке инженерных сетей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение по развязке КАД с дорогой на Матоксу ограничат на пять месяцев.