Движение по развязке КАД с дорогой на Матоксу ограничат на пять месяцев

Движение по развязке КАД с дорогой на Матоксу ограничат на пять месяцев
Движение будет ограничено. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Работы по устройству шумозащитных экранов помешают свободному проезду на развязке КАД с автодорогой Петербург — Матокса. Движение будет ограничено в течение пяти месяцев.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы на развязке кольцевой дороги начнутся с 1 апреля и продлятся пять месяцев — до 31 августа 2021 года. На это время будут перекрыты первая полоса движения и переходно-скоростная полоса съезда (из Ленобласти на внешнее кольцо КАД). На второй, третьей и четвертой полосах водителям будет разрешено ехать со скоростью до 50 км/ч.

Для предупреждения автомобилистов будут установлены временные дорожные знаки, барьеры и световая сигнализация. Информацию об ограничениях выведут на табло и знаки переменной информации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 27 марта в Петербурге на 1,5 года ограничат движение по Приморскому шоссе.

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Движение по развязке КАД с дорогой на Матоксу ограничат на пять месяцев
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