В Петербурге девочке-сироте помогут попасть в «элитную» школу

Ребенка не приняли в учреждение, сославшись на нехватку мест.

Комитет по образованию обязался помочь 10-летней сироте с зачислением в школу. Об этом сегодня, 30 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Родители девочки умерли, сейчас она воспитывается тетей. Женщины попыталась зачислить ребенка в инженерно-технологическую школу №777, но получила отказ. В учреждении заверили, что у них нет свободных мест.

Комитет по образованию заверил, что поможет ребенку с зачислением. Опекун девочки отмечает, что ей предлагали отдать ее в школу №600, но она находится за железной дорогой – это слишком далеко от дома. Напоминаем, что школа №777 получила в распоряжение 14 домов, жители которых смогут отдать туда своих детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин считает, что нужно следить за долей детей мигрантов в школах. Он отметил, что нельзя допустить ситуации, как в некоторых европейских странах и США, где появляются отдельные школы для мигрантов.