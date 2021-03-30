Путин считает, что нужно следить за долей детей мигрантов в школах

Он отметил, что нельзя допустить ситуации, как в некоторых европейских странах и США, где появляются отдельные школы для мигрантов.

Президент России Владимир Путин отметил, что важно следить за долей детей мигрантов в школах. Он рассказал, что за границей бывают ситуации, когда количество иностранцев в учреждениях настолько велико, что родители начинают забирать оттуда детей. Таким образом образуются школы, которые почти на сто процентов укомплектованы детьми мигрантов. Об этом пишет РИА Новости.

Путин убежден, что в школах должны заниматься адаптацией детей-иностранцев. Их нужно приобщать к языку и культуре, но это будет невозможно, если в учреждении останутся только мигранты. Пока что в России нет такой проблемы, но власти готовятся к худшему развитию событий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Жириновский предложил выселять мигрантов в российские деревни.