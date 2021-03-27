Жириновский предложил выселять мигрантов в российские деревни

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с неожиданным заявлением. Он предложил сослать мигрантов в пустующие российские деревни.

По его словам, это поможет решить две проблемы: повысить численность населения и заполнить пустующие земли.

«Таджики и узбеки — это земледельцы. А у нас сколько пустующих земель с готовыми домами? Вот так должен быть государственный подход», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

Парламентарий отметил, что российским компаниям лучше принимать на работу своих граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал граждан России, которые выбирают для отдыха южные страны. Политик напомнил, что недавно в Новосибирскую область с Мальдивских островов вернулись несколько туристов, которые привезли с собой лихорадку Денеге.