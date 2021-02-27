Жириновский раскритиковал отдыхающих в южных странах россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал россиян, которые отправляются отдыхать на курорты в южные страны, поскольку это чревато завозом в страну опасных инфекций.

Политик напомнил, что недавно в Новосибирскую область с Мальдивских островов вернулись несколько туристов, которые привезли с собой лихорадку Денеге.

В своем Telegram-канале Жириновский также призвал россиян отказаться от покупки недвижимости в южных странах, заметив, что ею будет сложно управлять, а дома будут захватывать бомжи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Жириновский предсказал будущего президента России.