Жириновский предсказал будущего президента России

Жириновский предсказал будущего президента России
Владимир Жириновский видит себя следующим президентом России. Фото: скриншот Instagram

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что следующим президентом России после Владимира Путина станет именно он.

Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он предложил подписчикам задавать ему вопросы. Тогда один из пользователей спросил политика о том, кого он видит президентом после действующего главы государства.

«Себя», — отметил Жириновский.

Политик также назвал ряд мер, которые, по его мнению, помогут в борьбе с коррупцией в стране. В частности, он назвал прослушивание звонков и контроль за счетами чиновников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Жириновский назвал способ «навести порядок» с ценами на продукты. Он уверен, что добиться результатов можно составлением списков на арест.

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