Жириновский назвал способ «навести порядок» с ценами на продукты

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал способ, который, по его мнению, поможет «навести порядок» с ценами на продукты.

«Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест», — написал политик в своем Telegram-канале.

Жириновский уверен, что после этого цены на товары сразу снизятся и «порядок будет наведен».

При этом он не уточнил, в отношении кого направлена предложенная им инициатива.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин требовал не допустить ситуации, когда граждане не могут позволить себе продукты. О стоимости еды заговорили в связи с ростом цен и инфляции.