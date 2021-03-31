Более 45 тысяч доз вакцины от COVID осталось в поликлиниках Петербурга

Пункт вакцинации от коронавируса в Петербурге. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в Петербурге. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге продолжается массовая вакцинация местных жителей от коронавирусной инфекции. За весь период в город поступило 465 842 комплекта препарата.

Всего прививку сделали 368 057 горожан. За прошедшие сутки вакцинацию прошли 8 214 человек. Вторичный укол получили 2 023 петербуржца.

Как сообщили в межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19, неизрасходованный остаток в поликлиниках к настоящему моменту составляет 45 685 комплектов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга допускают возможность третьей волны коронавирусной инфекции. Для снижения заболеваемости важны массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.